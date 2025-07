Per giocare alla console handheld GPD Win 5 avrete bisogno di un backpack o un caricatore da 180 Watt

Ci eravamo lasciati giusto ieri con il reveal, da parte di GPD, della sua nuova console handheld dotata del chip Strix Halo realizzato da AMD. Nel frattempo e in barba alla sua presunta natura portatile, le ultime notizie su GPD Win 5 non sono delle più entusiasmanti per il suo utilizzo nel quotidiano, con requisiti tecnici che aprono le porte a diverse limitazioni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

GPD Win 5: la nuova console per uso portatile (più o meno)

Uno dei vantaggi principali delle console handheld come Nintendo Switch 2, ASUS ROG Ally, Steam Deck e simili risiede senz'ombra di dubbio nella possibilità di giocare pressoché in qualsiasi posto ci si trovi senza particolari problemi, per un paio d'ore e oltre in base al dispositivo di riferimento. Sembra però che non sia lo stesso per la nuova console con chip Strix Halo, GPD Win 5, che presenterebbe diverse limitazioni nel suo utilizzo.

Il tweet di presentazione di GPD Win 5 sul social network X

Secondo quanto riportato dal portale TheVerge, infatti, per giocare a GPD Win 5 sarà necessario far uso di un backpack (venduto separatamente) da 80 wattora per la sua ricarica, o in alternativa un caricatore da 180 W di potenza. Doccia fredda dunque per tutti coloro che speravano di giocare all'ultima console handheld di AMD liberi da cavi o accessori di alcun tipo. Il nuovo modello, quindi, prenderà nettamente le distanze dal precedente, GPD Win 4, che richiedeva dalla sua un alimentatore da 45 W.