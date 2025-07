Lo stiloso gioco d'azione Morbid Metal si mostra con un inteso trailer di gameplay

L'evento Games Forged in Germany (Giochi creati in Germania) ha permesso di vedere tutta una serie di titoli interessanti, compreso il noto Morbid Metal , un gioco d'azione di SCREEN JUICE che, con una struttura roguelite, si ispira a titoli come DMC e Metal Gear Rising.

Il trailer dei tre personaggi di Morbid Metal

Il filmato ci permette di vedere tre dei personaggi che il giocatore potrà controllare all'interno delle partite di Morbid Metal, permettendoci anche di dare una occhiata alle loro abilità.

Iniziamo con Flux, uno spadaccino che può colpire ad alta velocità, usando i fendenti anche per colpire dalla distanza e fare a pezzi i nemici rapidamente con la sua "Forma della Spada". C'è poi Ekku, il classico personaggio pesante che usa una mannaia a tue mani per colpire con forza e fare a mezzi i nemici con "Frattura sismica". Infine, troviamo un personaggio pensato per rimanere a distanza, Vekta, che è in grado di afferrare i nemici con poteri magnetici e spingerli via, colpendoli poi con una devastante combo con degli Shuriken. Ogni personaggio ha inoltre la propria schivata con contrattacco.

Ricordiamo che il gioco è in arrivo in versione Accesso Anticipato questo autunno: precedentemente la data di uscita era fissata per agosto ma il titolo è stato rimandato per rifinire vari dettagli e migliorare le prestazioni, ma potete farvi un'idea di Morbid Metal con la demo di Steam.