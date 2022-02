Morbid Metal, l'anteprima di un rogue-like action ispirato a DMC, Nier e Metal Gear Rising

Rogue-style

Uno dei personaggi di Morbid Metal

Partiamo dalle basi. Cos'è esattamente Morbid Metal? Un gioco d'azione con una struttura da rogue-like. Questo significa che a ogni partita si inizia una nuova avventura all'interno di livelli composti da stanze preconfezionate, ma disposte in ordine casuale.

In caso di morte, come è tipico per il genere, si perde tutto quello che si ha ottenuto, o quasi. Morbid Metal opta infatti per una soluzione moderna più "lite" che "like", per quanto riguarda il genere rogue. Questo significa che sarà possibile sbloccare una serie di contenuti aggiuntivi. Schade, durante la presentazione del gameplay, ha però spiegato che è sua volontà rendere lo sblocco degli upgrade permanenti un'attività interessante: dal suo punto di vista non basta sbloccare qualche bonus al danno o alla vita, ma si deve poter sbloccare nuovi contenuti che cambino il modo di giocare. In altre parole, uno degli obiettivi principali del giocatore sarà sbloccare nuovi personaggi.

In Mordid Metal, infatti, il focus è la presenza di più personaggi, che il giocatore potrà portare con sé durante ogni viaggio, componendo una squadra di un massimo di 4 guerrieri. Se ne potrà controllare uno solo alla volta, ma con la semplice pressione di un tasto sarà possibile cambiare da uno all'altro, così da sfruttarne le capacità uniche. Di più, sarà importante cambiare in modo ragionato personaggio non solo in base al nemico e in base alla situazione, ma sarà importante imparare a cambiare personaggio durante una combo, così da fondere mosse molto diverse in un'unica sequenza di attacchi e ottenere il massimo da ogni scontro.

Per quanto riguarda i personaggi, per il momento abbiamo avuto modo di vedere in azione tre diverse classi. Una utilizza una katana per attacchi rapidi, la seconda usa una sorta di ascia per colpi più lenti ma potenti e facilmente in grado di stordire i nemici, mentre la terza preferisce gli attacchi a distanza, ma soprattutto si focalizza sul riposizionare i nemici usando una bomba gravitazionale o tirandoli verso il giocatore. Passando da una classe all'altra è possibile, ad esempio, bloccare i nemici con una bomba, caricare un colpo pesante con l'ascia e finire la combo di un nemico sbalzato in aria con rapidi colpi della katana.

Come detto in apertura, la fonte d'ispirazione è Devil May Cry e il lungo filone dei giochi d'azione "stylish" che si focalizzano non solo sulla vittoria, ma anche e soprattutto sull'esecuzione di combo variegate e spettacolari. Per certo, a livello visivo le premesse sono positive, con effetti neon che enfatizzano i colpi del nostro personaggio e degli avversari. Le creature del gioco sono per ora un po' generiche, esseri robotici di plastica e metallo. Anche gli ambienti per ora non hanno brillato per unicità. Riteniamo però sia ancora troppo per dare un vero giudizio, visto che il gioco non ha ancora una data di uscita e visto che abbiamo potuto vedere solo un'area.