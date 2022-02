Spider-Man: il cosplay di MJ e Black Cat di missbricosplay ci mostra le affiatate ladre

Il mondo narrativo di Spider-Man propone molteplici versioni di ogni personaggio noto ai fan e, in un recente albo a fumetti, Marvel ha proposto una storia nella quale MJ e Black Cat, amica-nemica dell'Uomo Ragno, lavorano in coppia per salvare Peter. Ora, missbricosplay ci propone il proprio cosplay di MJ e Black Cat in tenuta da furto!

missbricosplay ci propone un paio di scatti fotografici nei quali vi sono sia MJ che Black Cat. La ragazza dai capelli rossi si sta togliendo la parrucca bianca, per far capire che fino a un attimo prima erano vestite allo stesso modo per confondere i propri nemici. Black Cat, invece, guarda con ammirazione MJ. Nelle immagini successive possiamo vedere un paio di frammenti dell'albo a fumetti che ha fatto da fonte di ispirazione per il cosplay di missbricosplay.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di MJ e Black Cat realizzato da missbricosplay? Le due protagoniste di Spider-Man sono state ricreate nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?