Gran Turismo 7: copie già spedite ai giocatori, una settimana in anticipo

Gran Turismo 7 sarà disponibile ufficialmente dal 4 marzo 2022, ma secondo una segnalazione alcune copie sono già state spedite ai giocatori, con una settimana di anticipo.

Precisamente, la segnalazione arriva da una persona che ha acquistato Gran Turismo 7 tramite Amazon USA. Come potete vedere nell'esempio qui sotto, l'utente JakX62 ha affermato di aver ricevuto la copia pre-order del titolo di guida direttamente nel proprio Amazon Hub Locker. Sempre sul proprio account, l'utente ha condiviso poi un video nel quale gioca al videogame su PS5.

Si tratta di un anticipo notevole. Supponiamo che la spedizione sia partita per errore, anche se è difficile immaginare come. Perlomeno, Gran Turismo 7 non è un gioco fondato sulla trama, di conseguenza non vi è rischio di subire spoiler in attesa dell'uscita.

Se ancora non avete eseguito il vostro preorder, ricordate che Gran Turismo 7 è preordinabile con 20€ di Card PSN su Amazon Italia.