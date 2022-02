The Ascent: New Game Plus e Cyber Warrior Pack arriveranno in ritardo su Xbox

The Ascent, il gioco di Neon Giant, ha ricevuto un corposo update che ha incluso la modalità New Game Plus. Inoltre, è stato pubblicato il Cyber Warrior Pack che aggiunge nuovi oggetti. Il tutto, però, è disponibile solo su PC e arriverà in ritardo su Xbox.

Il motivo è molto semplice: un problema tecnico ha impedito la pubblicazione su Xbox One e Xbox Series X|S. Come spiegato dagli sviluppatori di The Ascent, il team sta "lavorando per risolvere il problema il prima possibile, vogliamo assicurarci di poter fornire la migliore versione dell'aggiornamento possibile".

The Ascent

Il nuovo aggiornamento sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 al lancio del gioco. The Ascent arriverà sulle console di casa Sony a partire dal 24 marzo 2022. Il preorder del gioco include anche il RPEG 33 un lancia razzi con un mirino laser di colore blu.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "The Ascent è un titolo che sa divertire, ma per tutta una serie di scelte infelici nel design non riesce ad eccellere ed ergersi a quel capolavoro del genere che si sperava che potesse essere. Rimane quanto di buono fatto da Neon Giant in termini di immaginario e di shooting nudo e crudo: due elementi dai quali ripartire per affinare tutto quel che funziona meno in un ipotetico sequel. Il medium è sufficientemente maturo per capire cosa è considerabile grado di sfida e cosa invece generi solo frustrazione nell'utente. Purtroppo la mancanza dell'italiano anche nei testi potrebbe causare qualche problema vista la natura ruolistica, ma non si tratta certo di un'informazione che possa influire in alcun modo sul giudizio finale. Un plauso in ogni caso al team per la portata del progetto realizzato."