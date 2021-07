The Ascent, la recensione dell’atteso titolo per Xbox e PC

Sia chiaro, non è un brutto titolo. Si lascia giocare e regala anche più di una soddisfazione, ma nella recensione di The Ascent vedrete che quando si smette di sparare si manifestano tutti i limiti di un team giovane ed inesperto.

Diciamocelo chiaramente: fin dai primi video The Ascent ci aveva dato vibrazioni incredibilmente positive. Sarà l'ambientazione così dannatamente cyberpunk, la sua volontà di unire l'action RPG al twin stick shooter, e anche una serie di scelte stilistiche che avevano convinto tutti. Purtroppo non possiamo dirvi che l'amalgama sia delle migliori, ancorata com'è ad alcune scelte di design che abbiamo trovato davvero anacronistiche - o semplicemente azzardate, vedetela come meglio credete.

Vi verrà chiesto di raggiungere un obiettivo, raccogliere il vostro incarico e dirigervi verso la zona designata per portarlo a termine. Niente di nuovo sotto al sole, funzionale, ma certamente tutt'altro che originale. Nel corso della quindicina di ore scarse necessaria a chiudere la storia principale - ammesso che corriate e non vi stiate a preoccupare troppo dei soldi spesi in viaggi rapidi, così come delle quest secondarie e della gestione certosina dell'inventario - difficilmente vi capiterà di trasalire per ciò che avviene a schermo o di empatizzare con un protagonista muto ed inconsistente. È evidente che i ragazzi di Neon Giant abbiano puntato su altro, ma è altrettanto avvilente vedere come tanta beltà e tanto potenziale narrativo sia stato lasciato lì ai margini, quasi ignorato.

La vita vale quindi poco, difficilmente si può andare in giro certi di non finire ammazzati per mano di chiunque si incontri e le armi sono all'ordine del giorno. Nel mezzo di questo splendido idillio mentale e fisico, una serie di eventi sta sconvolgendo gli equilibri del potere e starà a noi scoprire la verità dietro tutto questo. La quest principale si snoda quindi tra diversi compiti di complessità e durata abbastanza simile, mettendo il giocatore di fronte ad una struttura abbastanza classica.

Il mondo, come detto, è quello classico della distopia cyberpunk . Il verde è quasi totalmente estinto, le città si sviluppano in giganteschi agglomerati verticali e le differenze sociali sono alla base del vivere quotidiano. Insomma un 2021 un po' più estremo, ci verrebbe da dire. D'altronde il cyberpunk è frutto di altri tempi, di una rivoluzione tecnologica e culturale quasi ai suoi albori, che con curiosità e timore guardava al futuro che noi stessi stiamo vivendo. In questo panorama si sviluppa la nostra storia , quella di un operaio della The Ascent, la società che detiene non solo la proprietà di tutta la struttura nella quale viviamo, ma anche degli individui stessi, figli di una rivoluzione interplanetaria che ha portato diverse razze aliene a convivere più o meno pacificamente sul pianeta nel quale il gioco è ambientato.

Quanto appena detto si tramuta in un immaginario ben pensato e strutturato, sia stilisticamente che in termini di costruzione del mondo di gioco e delle sue politiche. A fianco a questo aspetto dannatamente positivo si posiziona però una scrittura di livello davvero troppo basilare. In questo specifico caso non si tratta di una questione di budget, sfruttato più che egregiamente un po' in tutte le direzioni, ma proprio della mancanza di attenzione alla sceneggiatura.

Che The Ascent prendesse a piene mani dalla letteratura e dal cinema cyberpunk ci era chiaro fin da subito. In questo senso i ragazzi di Neon Giant , negli anni della scuola, devono essere stati dei copiatori seriali straordinari. Di quelli furbi, capaci di unire la svogliatezza di creare qualcosa di nuovo alla capacità di aggiungere quei pochi dettagli atti a dare valore e originalità al compito svolto dagli altri.

Sono un twin stick shooter

L'anima di The Ascent, quella più ludicamente interessante e curata è quella da twin stick shooter, come abbiamo già avuto modo di dire in diverse occasioni. È proprio quando si mette mano agli analogici per muoversi e mirare che si torna a sentire il feeling di alcune produzioni Housemarque (per restare al recente passato), seppur mai riuscendo a raggiungere quelle vette di frenesia e gusto per ogni situazione ed ogni kill generata.

Fin dai primi attimi il gioco vi metterà nella condizione di afferrarne le basi, così come anche alcune peculiarità. Ciò che va tenuto a mente in The Ascent è che si tratta in tutto e per tutto di action RPG, con tanto di statistiche e miglioramenti. Questo lo porta a dover fare i conti con un sostrato strategico e di studio delle varie situazioni che dovrebbe richiedere una certa attenzione.

A breve parleremo di tutto quel che non va, ma soffermiamoci intanto sullo shooting. The Ascent è divertente, inutile girarci troppo intorno. Quando si imbraccia un'arma e si da inizio alle danze, difficilmente ci si annoia, gestendo le scorribande tramite l'ausilio dell'analogico sinistro per il movimento e del destro per la mira. Le particolarità di questo sistema si presentano con il passare dei minuti e delle ore, ovvero quando si scopre la possibilità di accucciarsi o di sparare cambiando mira da alta a bassa, potendo così colpire i nemici con il busto coperto, ma dovendo gestire anche quelle razze più bassine di statura, che necessitano la mira classica.

A questo si aggiungo le abilità attive e ce ne sono per tutti i gusti. Pugni energetici, la creazione di cloni in grado di fare da esca, scudi che rallentano i proiettili nemici, assorbitori di danno per ricaricare i punti vita e diverse altre opzioni che permettono di modificare il proprio arsenale e l'approccio alle battaglie. Per utilizzare questi gadget è necessario spendere dell'energia che si ricarica con il tempo e che è direttamente dipendente dalla relativa caratteristica nella crescita del nostro alter ego.

Sparare è quindi un piacere, anche se il tutto non funziona sempre splendidamente, se in aggiunta il level design non aiuta ad evitare problemi di collisioni e pure se il pattinamento del personaggio sul terreno risulti a volte davvero estremo e fastidioso. È quando invece entra in gioco l'aspetto ruolistico e la navigabilità di mappe e menù che davvero si storce il naso.