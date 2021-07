PS5: update 2.0-04.00.00 beta, le novità vanno oltre il supporto agli SSD M.2

Sony ha rilasciato l'update 2.0-04.00.00 beta per PS5, ovvero la versione disponibile solo per un ristretto numero di utenti residenti negli USA, in Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia. La beta dell'aggiornamento include, come vi abbiamo segnalato, l'interessante supporto agli SSD NVMe M.2 per PlayStation 5, ma le novità non si fermano a ciò.

Sappiamo infatti che l'update 2.0-04.00.00 beta include anche nuove personalizzazioni per il Centro di Controllo di PS5. I giocatori PlayStation 5 saranno anche in grado di vedere e leggere messaggi degli amici e dei party direttamente da Game Base nel Centro di Controllo.

La finestra degli Amici nella Game Base di PS5 è stata aggiornata con opzioni di gestione di qualità superiore e vi è ora la possibilità di vedere quanti amici sono online. Sony, inoltre, ha fatto in modo che la versione PS4 e la versione PS5 di uno stesso gioco appaiano separate nella home e nella libreria, invece di essere unite sotto un'unica icona. Il titolo dei giochi indicherà anche se si tratta della versione PS4 o di quella PS5.

Inoltre, l'update 2.0-04.00.00 beta permetterà di accedere rapidamente fino a cinque Trofei per gioco tramite il Centro di Controllo. Sony ha anche aggiunto un'opzione per scegliere tra 720p e 1080p per il servizio PlayStation Now e per abilitare la creazione di video clip automatiche su PS5 quando si compete in sfide a punteggio nei giochi.

Se vi interessano le ultime novità sul supporto agli SSD NVMe M.2 per PS5, ecco come installare e spostare giochi e applicazioni da PS5 a SSD M.2.