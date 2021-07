PS5: come istallare e spostare giochi e applicazioni su SSD M.2, la guida ufficiale Sony

Sony ha condiviso una guida dedicata all'utilizzo di un SSD NVMe M.2 su PS5, funzione limitata a chi possiede il firmware beta più recente, al momento della scrittura. La memoria di archiviazione può essere usata per ampliare lo spazio a nostra disposizione su PlayStation 5 e può anche eseguire direttamente i giochi PS4 e PS5. I giocatori vorranno sapere come istallare giochi e applicazioni su SSD NVMe M.2. Ecco quindi la guida ufficiale di Sony, che vi proponiamo in traduzione.

Come installare giochi e applicazioni sulla memoria di archiviazione SSD M.2 su una console PS5

Puoi scaricare giochi dal PlayStation Store sul tuo SSD M.2. Vai alla schermata iniziale e seleziona Impostazioni > Memoria di archiviazione > Posizione di installazione, per impostarla.

Per spostare i giochi e le app già installati sulla memoria della tua console:



Vai alla home dei tuoi giochi e seleziona Libreria giochi.

Evidenzia i dati che vuoi spostare, premi il pulsante Opzioni e poi seleziona Sposta giochi e applicazioni. Se stai usando sia un'unità SSD M.2 che un'unità di archiviazione estesa USB, vai alla scheda "Elementi che puoi spostare nella memoria di archiviazione M.2 SSD".

Seleziona qualsiasi altro gioco e app che vuoi spostare e seleziona Sposta.

Per controllare il tuo spazio di archiviazione e per spostare o eliminare i dati sul tuo M.2 SSD, vai alla schermata iniziale e seleziona Impostazioni > Memoria di archiviazione > M.2 SSD

Questo è tutto quello che è riportato sull'argomento nella guida ufficiale Sony dedicata all'SSD NVMe M.2 per PS5.

Se volete sapere come installare un SSD M.2: ecco la guida completa e i requisiti tecnici da Sony. Infine, vi segnaliamo che un SSD M.2 non garantisce prestazioni pari a quelle dell'SSD interno.