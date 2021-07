PS5, ecco come installare un SSD M.2: guida completa e requisiti tecnici da Sony

Requisiti per SSD M.2 su PS5

Quali SSD M.2 possono essere usati con PS5? È importante utilizzare un SSD M.2 compatibile per espandere lo storage della vostra PS5. Assicuratevi di possedere un SSD M.2 che rispetti i seguenti requisiti. Visto che la feature è in fase beta, le specifiche finali potrebbero cambiare prima del rilascio ufficiale del software di sistema.

Perché aggiungere un SSD M.2 alla vostra PS5? Una volta installato su PS5, lo storage offerto da un SSD M.2 può essere utilizzato per scaricare, copiare e lanciare giochi PS5 e PS4, nonché altre applicazioni. Ciò consente di aumentare lo spazio disponibile sulla console. Potrete inoltre spostare liberamente i giochi fra lo storage di PS5, un drive USB esterno e l'SSD M.2 aggiunto.

Che Cos'è un SSD M.2? I dispositivi SSD M.2 sono drive a stato solido ad alta velocità che gli utenti beta di PS5 possono installare per aumentare la capacità dello storage della console. Vi raccomandiamo di verificare di aver ricevuto un invito alla beta prima di acquistare un nuovo SSD M.2.

La casa giapponese aveva annunciato che PS5 supporterà l'espansione SSD da questa estate con un aggiornamento del firmware , ed è esattamente ciò che sta accadendo. Traduciamo di seguito la guida, disponibile al momento solo in inglese sul sito ufficiale Playstation.

Sony ha pubblicato una guida completa su come installare un SSD M.2 su PS5 , riservata per il momento ai soli utenti con firmware beta ma valida anche nel momento in cui tutti i possessori della console potranno accedere a tale feature.

Come installare un SSD M.2 su PS5

Prima di cominciare, avrete bisogno di una stanza ben illuminata, un giravite a stella e una piccola torcia (opzionale). Ricordate che questa feature è disponibile al momento solo per gli utenti beta. Prima di procedere con l'installazione o la rimozione dell'SSD M.2, toccate un oggetto metallico per rimuovere eventuali cariche statiche dal vostro corpo.

Se uscite dal programma beta e ripristinate il firmware all'ultima versione ufficiale, dovrete prima rimuovere l'SSD M.2. Se non lo fate, il sistema potrebbe non funzionare correttamente e potreste aver bisogno di reinstallare il programma beta per risolvere il problema.

Se è la prima volta che usate il vostro SSD M.2 su PS5, dovrete formattarlo dopo l'installazione. Quando lo formatterete, qualsiasi dato sul drive verrà cancellato e non sarà possibile recuperarlo, dunque fate attenzione. Non spegnete la console mentre salvate dei dati o mentre formattate l'SSD M.2. Non utilizzate un SSD M.2 privo di sistema di dissipazione.