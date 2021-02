PS5 supporterà l'espansione SSD da questa estate, con aggiornamento firmware

PS5 potrebbe essere vicina a una soluzione per il problema dello scarso spazio disponibile in archivio, visto che l'espansione SSD verrà attivata da questa estate, con il supporto per SSD di tipo M.2 che diventerà attivo a partire da tale periodo, in attesa di informazioni più precise.

Questo è quanto riporta Bloomberg in base a fonti interne anonime, che riferiscono quantomeno la tempistica estiva per l'atteso upgrade per l'SSD, che arriverà attraverso un aggiornamento firmware per consentire l'applicazione di altri dischi a stato solido da inserire nell'apposito slot.

Lo spazio interno di PS5, come ben sappiamo, è alquanto ristretto, limitandosi a 667,2 GB disponibili, al netto del sistema operativo, ma Sony ha inserito nella console uno slot predisposto per l'espansione dell'archivio attraverso l'applicazione di un disco SSD M.2 da acquistare a parte e far applicare direttamente agli utenti, mostrato con il famoso video teardown ufficiale che ha mostrato l'interno della console.



PS5 ha uno slot d'espansione per SSD M.2 facilmente raggiungibile una volta tolte le coperture laterali



Al momento, però, questo slot non è utilizzabile in quanto non riconosciuto ufficialmente dal sistema. Il motivo per cui c'è stato bisogno di più tempo per attivare il supporto sembra sia sempre il grosso problema che affligge un po' tutte le architetture hardware moderne, ovvero la gestione del calore.

L'utilizzo di un SSD aggiuntivo, secondo quanto riportato da Bloomberg, incrementa il calore generato dal sistema, cosa che renderà necessario un adattamento del sistema di raffreddamento. A quanto pare, l'aggiornamento firmware consentirà un incremento di questo gestendo in maniera differente la ventola di raffreddamento, probabilmente aumentandone la velocità all'occorrenza. Il rischio è che questo comporti anche un aumento di rumorosità, ma questa al momento è solo una supposizione.

Restiamo dunque in attesa di informazioni ufficiali sull'espansione SSD per PS5 da parte di Sony, una funzione che sarà probabilmente utilizzata da molti considerando le dimensioni dei vari giochi moderni, come Call of Duty: Warzone, Cold War e Modern Warfare che non entrano in una PS4 da 500 GB.