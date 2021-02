Final Fantasy 7 Intergrade: prezzo, Episodio Yuffie e esclusività spiegate

È stata una grande serata per Square Enix e, soprattutto, per Final Fantasy 7. La saga si espanderà infatti con vari nuovi capitoli, due dei quali mobile. Per i giocatori console ci sarà modo anche di giocare a Final Fantasy 7 Remake Intergrade, una versione "potenziata" del gioco base uscito per PS4. Questa nuova versione è (almeno per il momento) esclusiva PS5 e costerà 80 euro. Inoltre, Episodio Yuffie sarà acquistabile anche a parte.

Andiamo però per ordine. Tramite il PlayStation Store abbiamo modo di vedere che la Standard Edition di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 è già disponibile al pre-order al prezzo di 80 euro (79.99 per la precisione). Questa edizione include Final Fantasy 7 Remake, il nuovo Episodio Yuffie e Shuryactus, un'arma per la guerriera protagonista del nuovo episodio. Abbiamo inoltre una seconda edizione, la Digital Deluxe Edition che include i contenuti sopra citati e anche un Album di illustrazioni digitale e una minicolonna sonora digitale. Il prezzo di questa edizione è di 99.99 euro.

Attenzione, però, se possedete già il gioco originale in versione PS4, la versione PS5 sarà disponibile in formato gratuito tramite un aggiornamento. Questo significa che avrete modo di giocare su next-gen con grafica migliore, nuovi effetti di luce e di nebbia e le funzioni del DualSense.

La domanda che molti si pongono ora è: Episode Yuffie sarà gratuito se possiedo il gioco PS4 e faccio l'upgrade a PS5? No, Episodio Yuffie dovrà essere comprato a parte in questo caso. Per il momento non è ancora disponibile come acquisto singolo, quindi non sappiamo quale sarà il prezzo. Non sarà inoltre possibile giocare Episodio Yuffie su PS4: questo nuovo contenuto è esclusiva PS5.

Come è ovvio, non sono state indicate durante lo State of Play informazioni su altre versioni. In particolar modo il pubblico si domanda se Final Fantasy 7 Intergrade arriverà su PC: dovremo probabilmente attendere aprile (ovvero la fine del contratto di esclusività tra Square Enix e Sony) per scoprirlo.

Potete prenotare Final Fantasy 7 Intergrade sul PlayStation Store a questo indirizzo.

Final Fantasy 7 Remake non è stato l'unico gioco al centro degli annunci della compagnia giapponese. Abbiamo anche scoperto tanti dettagli sul battle royale The First Soldier e anche l'esatta struttura della mega-collezione Ever Crisis.