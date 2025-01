La trama della terza parte di Final Fantasy 7 Remake è ora completa

Il game director Naoki Hamaguchi ha spiegato che i lavori sulla terza parte del rifacimento sono iniziati subito dopo il completamento di Rebirth e vanno avanti senza intoppi, sebbene non sia ancora stata comunicata una data di uscita per il capitolo conclusivo dell'avventura.

Intanto Final Fantasy 7 Rebirth è approdato su PC

Come avrete certamente letto nella nostra analisi di Final Fantasy 7 Rebirth per PC, pur essendo ricca di opzioni e ben ottimizzata, questa nuova versione del gioco manca di alcune funzionalità e Kitase ci ha scherzato un po' su.

Il producer ha infatti detto che la versione PC di Rebirth è comoda da giocare in modalità finestra perché così è possibile consultare le guide online, e ha parlato anche dell'inclusione dell'opzione per l'avanzamento veloce delle sequenze di intermezzo, nonché della possibilità di aggiungere il New Game Plus alla terza parte del rifacimento.