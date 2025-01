Il Multi-Frame Generation del DLSS NVIDIA potrebbe generare fino a 16 fotogrammi, ma non è detto ci piaccia

In un'intervista rilasciata a Quasar Zone, NVIDIA ha discusso del futuro di DLSS e della Generazione Multi-Frame (MFG) . Uno degli elementi più interessanti emersi nel corso della conversazione è la possibilità di di MFG di generare fino a 16 frame "falsi" per ogni frame reale.

I limiti del Multi-frame generation

Con l'arrivo delle nuove GPU GeForce RTX serie 50, NVIDIA ha introdotto DLSS 4, una nuova versione della sua tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale. La novità principale è il Multi-frame Generation, che sostituisce la precedente generazione di frame e promette un incremento significativo degli FPS. Attualmente, MFG genera fino a tre frame aggiuntivi, offrendo un notevole aumento delle prestazioni, soprattutto in 4K a 240Hz.

La spiegazione del DLSS 4

Quando è stato chiesto se c'è un obiettivo per quanti frame possono essere generati dall'IA in futuro, NVIDIA ha risposto a Quasar Zone che "questa tecnologia DLSS 4 MFG è mirata a 4K 240Hz. È difficile dire con certezza quali siano i limiti tecnici in termini di quanti altri frame possono essere generati o cosa riserverà il futuro. Alla fine, si tratta di equilibrio. Se potremo generare 16 frame alla volta e se ciò alla fine gioverà all'esperienza di gioco, lo faremo, ma per ora abbiamo deciso che generare un massimo di 3 frame è appropriato".

Generare un numero così elevato di frame interpolati potrebbe infatti introdurre artefatti, distorsioni o anomalie visive, compromettendo la qualità dell'immagine. Inoltre, i frame "falsi" non potranno mai eguagliare la qualità di quelli renderizzati nativamente dalla GPU.

NVIDIA sottolinea che la decisione finale dipenderà dalle preferenze dei giocatori e dai benefici reali in termini di esperienza di gioco. Al momento, la generazione di tre frame aggiuntivi sembra rappresentare un buon compromesso tra prestazioni e qualità visiva.

Voi che cosa ne pensate? Vorreste un intervento più massiccio dell'IA nel DLSS oppure siete soddisfatti dei risultati attuali? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.