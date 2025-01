Hyperarousal è un nuovo gioco horror ambientato in Val Camonica

Lo studio di sviluppo italiano Aion Interactive ha annunciato Hyperarousal , un horror psicologico di sopravvivenza in uscita su PC, PlayStation e Xbox nel 2027. È ambientato in Val Camonica , una vallata lombarda che si trova in provincia di Bergamo e Brescia da cui proviene Luca Poma, uno dei membri del team di sviluppo, e racconterà una vicenda che intreccerà la storia della valle con la mitologia di H.P. Lovecraft. Quindi aspettiamoci una qualche convergenza tra la cultura dei Camuni, la prima registrata nell'area, e il buon Cthulhu.

Tra storia e fantascienza

Hyperarousal alternerà sequenze ambientate nel futuro prossimo ad altre di natura onirica in cui si potranno rivivere delle epoche passate. Ad esempio, per l'epoca romana Aion Interactive vorrebbe ricostruire il santuario di Minerva di Breno, in provincia di Brescia, e gli insediamenti dei Camuni, basandosi sulle ricostruzioni fatte dal Centro Camuno di Studi Preistorici. Potete vedere le ambientazioni del gioco, e assaggiare l'atmosfera ricercata dagli sviluppatori, nel teaser trailer di annuncio.

Hyperarousal, che possiamo tradurre in italiano come "ipereccitazione" avrà come tema il trauma intergenerazionale. Aion Interactive si sta avvalendo della consulenza di alcuni psicologi per lo sviluppo di un sistema chiamato Hyperarousal System, che modifica l'esperienza in base a come viene approcciata. Sostanzialmente il gioco crea un profilo psicologico dell'utente in base al modo in cui gioca e alle sue scelte, modificando alcuni elementi a ogni partita.