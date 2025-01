Nella nostra, invece, Phantom Brave esce nel 2004 per PlayStation 2 - un anno dopo il primo Disgaea - e scompare quasi subito dai radar. Sarà riproposto timidamente negli anni su Nintendo Wii, PSP e PC, poi incluso addirittura in una compilation (Prinny Presents NIS Classics Volume 1) che neanche porta il suo nome. Insomma, nessuno si aspettava che vent'anni dopo ci sarebbe stato un sequel, soprattutto non ora che NIS se la passa maluccio, ma a sorpresa ci siamo ritrovati a giocare Phantom Brave: The Lost Hero tra nostalgia ed entusiasmo .

Un nuovo equilibrio

Uno dei motivi per cui Phantom Brave non ha avuto lo stesso successo di Disgaea è sicuramente la storia che, per assurdo, è scritta molto meglio, si prende sul serio e segue uno sviluppo caratteriale dei personaggi, andando a sfiorare temi esistenziali con una certa delicatezza. Se quella di ogni Disgaea è un susseguirsi di gag e stereotipi da anime nonsense, la trama di Phantom Brave somiglia ai GDR nipponici tradizionali: ha un senso logico compiuto, colpi di scena e momenti di discreta drammaticità. The Lost Hero, in questo senso, è rimasto fedele a queste caratteristiche distintive, pur scegliendo un approccio maggiormente spensierato rispetto al Phantom Brave originale.

Marona e Ash tornano in Phantom Brave: The Lost Hero

Serve aver giocato il titolo del 2004 per capire questo sequel? Praticamente no. Pur essendo un seguito diretto - ambientato solo sei mesi dopo la conclusione di Phantom Brave, benché per noi siano passati molti più anni - The Lost Hero fa riferimento agli eventi del primo gioco in maniera marginale, aggiornando i giocatori quando necessario e in maniera abbastanza sintetica. La storia è ancora incentrata su Marona, una ragazzina capace di vedere gli spiriti dei morti e di "confinarli" negli oggetti, facendoli materializzare temporaneamente. Partita all'avventura per i mari del mondo di Ivoire insieme al fido Ash, Marona si imbatte in una flotta pirata che affonda la nave e rapisce la sua guardia del corpo spettrale.

Naufragata su un'isoletta sperduta e salvata da un fantasma di nome Apricot, Marona mette insieme una ciurma di strambi corsari con l'obiettivo di setacciare i mari alla ricerca di Ash e del padre della sua nuova amica, un famoso pirata scomparso da tempo. Il viaggio porta le due eroine a risolvere i problemi delle isole limitrofe, reclutando nuovi membri dell'equipaggio come il carismatico licantropo Rouan e la principessa fantasma Henna, mentre affrontano una sinistra minaccia che agita le acque di Ivoire.

Quella di Phantom Brave: The Lost Hero è una campagna che si completa in circa trenta o quaranta ore, composta da svariati capitoli divisi in stage. La struttura ricorda molto i Disgaea: ogni nuovo stage è introdotto da una scenetta, seguita da un combattimento e da un'altra scenetta, dopodiché si torna alla base a microgestire fantasmi, oggetti, abilità e quant'altro. È un ciclo semplice e immediato che si appoggia a dialoghi scritti più che discretamente in un inglese di livello scolastico; le atmosfere sono marcatamente più leggere rispetto all'originale Phantom Brave e le gag, divertenti, ma caute, non sconfinano mai nel parodistico di Disgaea.

Potrebbe semmai scontentare una fetta di giocatori lo stile scelto per raffigurare Marona e soci a schermo. Phantom Brave: The Lost Hero è il classico titolo Nippon Ichi in stile anime, con i personaggi rappresentati da illustrazioni curate e un buon doppiaggio sia in inglese che in giapponese, ma che in 3D assumono lineamenti super deformed, i modelli in cel shading caratterizzati da testoni sproporzionati rispetto agli sprite del Phantom Brave originale. Una scelta che potrebbe essere puramente stilistica, oppure dovuta a un budget più ristretto: di sicuro impatta in maniera relativa sulle performance grafiche, purtroppo non esattamente stellari su Nintendo Switch.

I modelli 3D di Phantom Brave: The Lost Hero sono super deformed

Nonostante sia possibile impostare il software in modo che sacrifichi impercettibilmente risoluzione e dettagli per garantire una migliore fluidità, sulla console portatile Nintendo il nuovo titolo NIS perde visibilmente fotogrammi, specie nelle mappe più affollate e particolareggiate. Non si tratta di rallentamenti gravosi in maniera significativa - parliamo pur sempre di uno strategico a turni, non di un action - ma saltano all'occhio quando si ruota la mappa 3D per studiarla meglio e non si può dire che Phantom Brave sia un titolo all'ultimo grido.

Abbiamo inoltre riscontrato crash più o meno frequenti che ci hanno rimandato alla home nel bel mezzo delle missioni, costringendoci a ripeterle: un problema che sicuramente NIS risolverà con qualche aggiornamento - insieme ai problemi di fluidità, si spera - e che non sembrerebbe verificarsi sulle altre piattaforme, e che perciò non ha inciso sulla valutazione, sebbene ci sia sembrato giusto avvertire i giocatori interessati alla versione Switch.