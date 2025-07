Hunter x Hunter: Nen Impact, la recensione del picchiaduro dedicato all’opera di Togashi

La motivazione? Valori produttivi estremamente scarsi e un comparto tecnico equiparabile a quello di un gioco mobile con parecchi anni sulle spalle. Non esattamente il migliore dei biglietti da visita in un campo di battaglia competitivo come quello appena descritto. Gli Eighting, però, sono un team con parecchia esperienza sul campo e i gameplay mostrati erano parsi molto interessanti, grazie a un sistema tag elaborato e ricco di opzioni. Abbiamo quindi cercato di analizzare a fondo il gioco, per vedere se fosse dotato delle qualità necessarie per farsi notare. La risposta? La scoprirete a fine articolo, ma diciamo che le probabilità che ce la faccia sono minori di quelle che ha il manga di arrivare ad una conclusione definitiva.

Oggi non è esattamente una passeggiata infilarsi nel genere dei picchiaduro con un nuovo prodotto, considerata la concorrenza. Non solo, infatti un nuovo arrivato deve vedersela con svariati nomi storici davvero difficili da scalfire, ma persino questi ultimi stanno avendo una certa difficoltà a restare sulla cresta dell'onda: gli amanti dei picchiaduro sono cresciuti solo limitatamente anche dopo una serie di uscite illustri e nemmeno il tentativo di "semplificare le cose" di molti titoli è servito. Senza una IP importante alle spalle, insomma, sono poche le strade da seguire per restare al centro dei riflettori ed è difficile credere che da qui a poco spunterà un gioco capace di ribaltare la situazione.

Diapositive di grandezza

Cominciamo dai contenuti, perché quando parliamo di un gioco dai valori produttivi limitati non stiamo esagerando con le critiche: Nen Impact contenutisticamente offre il minimo indispensabile per il mercato odierno. Ci sono una modalità allenamento e qualche extra singleplayer piacevole, ma la campagna è letteralmente composta da una serie di "diapositive" dell'anime di Hunter x Hunter, che coprono una porzione limitata della storia e fungono al contempo da tutorial delle meccaniche.

Sì, siamo seri, lo "story mode" è tutto qui, con qualche scontro gettato nel mix e schermate della serie animata persino in bassa definizione; non è certo qualcosa di comparabile alle recenti modalità singleplayer viste in giochi come Street Fighter 6 e nel complesso risulta deludente persino per chi è un super fan del lavoro di Togashi. Pensate, persino le modalità sfida sono in forma più limitata del solito, e alla classica serie di combo da imparare sostituiscono delle prove generalmente più scarne basate sui danni inflitti. Nel complesso? Non è un bel vedere ed è accompagnato da modalità online altrettanto pelle e ossa. La presenza di personalizzazioni mediocri del proprio profilo sbloccabili a forza di giocare non basta certo a innalzare un pacchetto con tali limitazioni.

È divertente ripercorrere alcuni dei momenti più iconici della serie, ma la campagna resta comunque davvero deludente

No, ancora una volta qui a farla da padrone è il gameplay, che se non altro è piuttosto solido, seppur non privo di problematiche (ma ci arriviamo a breve). Hunter x Hunter: Nen Impact è, infatti, un picchiaduro tag con team da tre personaggi, comandi semplificati per l'esecuzione delle mosse speciali - c'è in pratica un tasto dedicato da usare in combinazione con i direzionali, invece degli input complessi classici - e un roster abbastanza variegato, nonostante il numero di combattenti non sia dei più esaltanti. La semplificazione dei comandi potrebbe far storcere il naso a molti, ma in verità Nen Impact non è un picchiaduro facilissimo da padroneggiare: il movimento ha finezze notevoli che permettono di cancellare a raffica i brevi scatti utilizzabili (oltre che di eseguirli in aria), le combinazioni più complesse richiedono buon posizionamento e tempismo, e il sistema tag è "attivo", ovvero permette di eseguire azioni libere durante certi attacchi dei compagni, dando vita a strategie offensive difficili da arginare ed estremamente elaborate. Non solo, gli assist dei compagni sono multipli e variano in base ai direzionali usati, quindi il team scelto dà spesso al giocatore una miriade di opzioni.

Non fatevi ingannare dalla velocità apparentemente non elevatissima del gioco. Il sistema tag attivo è complesso e permette all'azione di accelerare all'improvviso

Il bello è che gli sviluppatori questa cosa l'hanno tenuta da conto e hanno quindi inserito una sorta di Carica Nen tra le manovre, che praticamente corazza il vostro personaggio permettendogli di difendersi da attacchi provenienti da ogni direzione con costi limitati di risorse: una trovata magari ovvia, ma non così scontata, che limita sensibilmente la frustrazione in difesa. In pratica Hunter x Hunter ricorda da vicino Power Rangers Battle for the Grid, ma con leggermente meno eccessi nelle meccaniche fondamentali. Tenete però a mente quel "leggermente".