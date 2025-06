La demo di Hunter x Hunter: Nen x Impact ora è disponibile anche su PS5, oltre che su Steam

Questa versione di prova era già stata pubblicata su Steam alla fine di maggio , e finalmente anche gli utenti PlayStation possono scaricarla e farsi un'idea del gioco. Se siete interessati, la trovate sul PlayStation Store, a questo link . I giocatori Nintendo Switch, invece, sembrano destinati a rimanere a bocca asciutta: al momento non è prevista alcuna demo per la console portatile di Nintendo.

Il publisher Bushiroad Games e gli sviluppatori di Eighting hanno pubblicato la demo del picchiaduro Hunter x Hunter: Nen x Impact anche in versione PS5 , ora disponibile per il download.

Cosa include la demo?

I contenuti della demo per PS5 sono identici a quelli della versione PC: sarà possibile accedere a una selezione limitata di sei personaggi del roster, ovvero Gon, Killua, Leorio, Kurapika, Hisoka e Netero.

Le modalità disponibili includono Storia (solo il tutorial), Allenamento e Partita Libera, che dovrebbero costituire un ottimo antipasto per valutare le qualità del titolo e, allo stesso tempo, prendere confidenza con il gameplay in vista del lancio completo. A tal proposito, vi ricordiamo che Hunter x Hunter: Nen x Impact sarà disponibile su PS5, Nintendo Switch e PC (via Steam) a partire dal 17 luglio.