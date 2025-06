Monitor da gaming Samsung da 27" con refresh rate da 240Hz e tempo di risposta di 1ms in maxi sconto

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor da gaming non puoi non prendere in considerazione la promozione di oggi su Amazon: il monitor Samsung Odyssey G4 è attualmente in offerta con uno sconto del 34% che prevede un risparmio totale di 100€ per un prezzo totale e finale d'acquisto di 189,90€. Acquistalo direttamente tramite questo link o sfrutta il box prodotto qui giù per accedere alla promo: Questo monitor Samsung è sì pensato per il gaming, ma risulta essere ottimo e adatto anche ad altre attività come ad esempio l'editing dei video o anche delle semplici attività lavorative e/o di scrittura.