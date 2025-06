Scrolla Instagram e TikTok direttamente sul grande schermo: in arrivo le app per smart TV?

Instagram e TikTok potrebbero non accontentarsi più dell'utilizzo su smartphone. Stando a quanto riportato da The Information, pare che le due piattaforme stiano lavorando a delle versioni native delle loro app per smart TV, per espandere l'utilizzo anche alla televisione. Si tratterebbe di una mossa che potrebbe cambiare e ridefinire il panorama dei social network.

Due realtà così importanti e influenti potrebbero espandere il loro raggio d'azione, abbracciando più utenti e andando ad imporsi anche in diverse fasi delle giornate. Questo potrebbe essere l'obiettivo di tale mossa: creare un modo per accompagnare gli utenti anche in dei momenti in cui, solitamente, queste app non vengono utilizzate. Ma andiamo per gradi...