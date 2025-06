Tutti i video su Facebook diventeranno Reels: Meta dice addio ai formati classici, senza limite di tempo

L'ultima decisione che riguarda proprio il social nato nel 2004, prevede che tutti i video che verranno caricati verranno pubblicati come dei Reels , abbattendo così i limiti di tempo e la distinzione tra video classici e, per l'appunto, i Reels.

Un importante cambiamento sta per investire Meta e in particolar modo la piattaforma che ha fatto in modo che diventasse il colosso che è ora: Facebook. Facebook, oggi, è, probabilmente, non è più la piattaforma principale del colosso ma rimane una delle più utilizzate e con ancora un traffico di utenti molto ampio e significativo.

Ulteriori modifiche per i Reels

Come abbiamo appena accennato, Meta ha deciso che rimuoverà completamente i limiti di tempo per la durata dei Reels su Facebook che, al momento, si attestava sui 90 secondi. In questo modo, oltre a creare meno confusione anche in termini di nomenclatura e di formato, gli utenti potranno decidere di pubblicare dei video brevi o più lunghi, senza alcuna distinzione sia nell'approccio sia nella struttura del video stesso.

Logo Facebook e logo Meta

In questo modo, Meta, tenta di semplificare la creazione di contenuti e cerca di offrire un linguaggio unificato per ogni funzione della piattaforma. Non ci sarà più bisogno di effettuare una scelta in partenza tra Video e Reel, saranno tutti Reels.