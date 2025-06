Il cosplay di Aerith in costume da bagno da Final Fantasy 7 Rebirth firmato Peachmilky ci porta al mare

Da Final Fantasy 7 Rebirth giunge un nuovo cosplay di Aerith, anche in questo caso da parte di peachmilky_, diventata un sorta di specialista sul soggetto in questione, che riprende il personaggio in questione in maniera trasognata ma anche particolare, riprendendolo nella specifica versione estiva in costume da bagno, come l'abbiamo vista nella nuova parte del remake di recente.

In questo caso, è chiaro che il riferimento è a Final Fantasy 7 Rebirth in particolare, visto che il costume adottato è comparso per la prima volta proprio nella seconda parte del remake, andata in scena di recente su PS5 e PC, ricostruendo un momento particolarmente spensierato e anche decisamente apprezzato da fan di questo titolo.