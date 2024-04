Final Fantasy 7: il cosplay di Aerith firmato Saiwestwood è da sogno

Da Final Fantasy 7 arriva un vero e proprio classico con questo cosplay di Aerith da parte di Saiwestwood, che riprende il personaggio in questione in maniera trasognata ma anche incredibilmente fedele all'originale, come possiamo vedere dalle foto.

Difficile dire se la rielaborazione riguardi una qualche versione particolare del gioco in questione, fatto sta che con il recente arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth il personaggio è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione, dunque anche i cosplay al riguardo diventano nuovamente virali e apprezzati, a quanto pare.

In questo caso, Saiwestwood dimostra ancora una volta di essere una grande specialista di questa arte, confezionando un'interpretazione veramente impressionante per fedeltà all'originale a cura nella riproduzione, visibile in ogni più piccolo particolare.