Final Fantasy 7 Rebirth: il cosplay di Aerith firmato peachmilky è una gioia per gli occhi

Un cosplay immerso nei fiori

Il cosplay realizzato da peachmilky, che tra l'altro ha fatto da body model per Ashley in Resident Evil 4 Remake e una comparsata in Like a Dragon: Infinite Wealth, è davvero impeccabile per quanto riguarda la cura messa per realizzare costume e acconciatura, mentre l'idea di realizzare uno scatto in mezzo ai fiori è sicuramente azzeccata per il personaggio di Aerith.

Sulle nostre pagine trovate anche altri cosplay a tema videoludico. Ad esempio, sempre rimanendo in tema Final Fantasy 7, recentemente l'italiana soryu_geggy_cosplay ci ha proposto un'interpretazione convincente di Tifa, mentre toriealis ha realizzato un cosplay impeccabile di Triss Merigold da The Witcher.

Cambiando completamente genere, potrebbero piacervi anche i cosplay di Misa Amane da Death Note firmato ashen.reina e quello di Asuka da Neon Genesis Evangelion di mari_aisu.