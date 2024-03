Final Fantasy 7 Rebirth: in arrivo una patch per la modalità Performance

In una dichiarazione concessa al portale OMG, Hamaguchi ha detto: "Abbiamo ricevuto molti feedback sulla modalità prestazioni che chiedono se verrà migliorata o meno. Vi ascoltiamo e stiamo attualmente lavorando a una patch per migliorare questo aspetto. Non credo che la data di uscita sia lontana".

Il director Naoki Hamaguchi ha riferito che è in programma una patch per la problematica modalità Performance di Final Fantasy 7: Rebirth e che stando alle sue stime la pubblicazione non è troppo lontana.

Modalità performance stabile, ma con grandi compromessi in termini di risoluzione

Caith Sith, uno dei personaggi principali di Final Fantasy 7 Rebirth

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la modalità Performance di Final Fantasy 7 Rebirth offre 60 fps stabili nella maggior parte delle occasioni, sacrificando però la risoluzione, mediamente pari a soli 1152p, quindi poco sopra il Full HD, restituendo un'immagine a schermo che appare fin troppo "morbida" e non particolarmente accattivante.

Non si tratta dell'unico neo della produzione. Come spiegato da Digital Foundry, al netto di una resa visiva globalmente buona, il gioco risente di un sistema di illuminazione ambientale non sempre impeccabile, texture di bassa qualità e ombre realizzate in maniera superficiale, per quanto nel complesso la risoluzione della modalità Performance è sicuramente la magagna maggiore. Fortunatamente pare che questo aspetto verrà migliorato presto, si spera in maniera sostanziale.