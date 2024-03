Final Fantasy 7 Rebirth: dove trovare gli altari Kyactus per il Vestigio di Corel

Di tutte le attività secondarie presenti nell'immenso Final Fantasy 7 Rebirth, le più corpose sono senza ombra di dubbio le indagini relative ai misteriosi Vestigi. Fin dalle Praterie del Capitolo 2 Chadley vi metterà sulle tracce di questi oggetti, che aprono in ciascuna regione a una catena di quattro sfide da completare per recuperare gli oggetti. In questa guida parleremo nello specifico dell'Indagine dei Vestigi nella regione di Corel, indicando la posizione esatta delle rocce Kyactus nel deserto e fornendo anche qualche consiglio per completare i minigiochi proposti, che sono fra i più difficili dell'intero Final Fantasy 7 Rebirth.

La posizione di tutte le rocce Kyactus

La missione orbita attorno al raggiungimento dei minireattori Mako di Corel

Questa indagine si può avviare solamente dopo aver raggiunto la seconda metà della regione di Corel, ovvero dopo aver visitato per la prima volta il Gold Saucer e vissuto le vicissitudini di Alter Saucer. Vi consigliamo inoltre di non avviarla finché non avrete accesso al Fuoristrada, alleato indispensabile per muovervi nel deserto. L'ultima cosa da sapere è che, durante la prima visita a Corel, potrete completare solamente le prime due indagini: i minireattori saranno infatti sigillati fino al completamento del Capitolo 12, rendendo di fatto impossibile finire la missione prima delle fasi finali dell'avventura. C'è da dire che quella di Square Enix è stata una scelta saggia, dal momento che le sfide dei Kyactus sono fra le più difficili dell'intero Final Fantasy 7 Rebirth. Vediamo ora come attivare tutti gli altari trovando le rocce: il primo passo è quello di recuperare l'idolo di Kyactus accanto alla porta del minireattore, dopodiché tocca portarlo nelle posizioni segnalate di seguito.

La posizione esatta del primo altare Kyactus

Il primo minireattore si trova appena fuori dall'ascensore per il Gold Sauncer, mentre l'altare è su una formazione rocciosa direttamente a est. Per poter salire sull'altipiano dovrete arrivare da nord, passando accanto alla fermata del Chocobo, oppure da est, luogo in cui c'è anche una torre che molto probabilmente non avete ancora attivato. Questo altare è molto semplice da raggiungere: una volta arrivati non dovete fare altro che alzare l'idolo e interagire con la struttura, dopodiché la porta del minireattore sarà aperta.

La posizione esatta del secondo altare Kyactus

Altro giro altro altare: per raggiungere questo in particolare bisogna partire dal reattore e puntare verso nord. Nell'immagine qui sopra vedete la posizione esatta dell'altare, ma come si raggiunge? Dovete scalare una parete poco a sinistra del luogo segnato in modo da raggiungere l'area sopraelevata, dopodiché con un po' di parkour non avrete problemi a trovare la destinazione.

Il terzo altare di Kyactus

Come brevemente accennato, il terzo e il quarto minireattore resteranno chiusi finché non avrete visitato il Gold Saucer per la seconda volta. Una volta ritornati, riceverete un contatto da Chadley che vi avviserà della riapertura. Il prossimo altare, mostrato qui sopra, si trova all'estremità ovest del deserto di Corel, per la precisione sul fondo di una grotta. Il che significa che dovrete scendere parecchio sfruttando il parkour e le scalate, ma non finisce qui: ad accogliervi troverete un temibile Senor Sabotender, pertanto vi suggeriamo di prepararvi per lo scontro.

La posizione del quarto altare Kyactus

L'ultimo altare si trova da tutt'altra parte rispetto al minireattore a cui è legato. Raggiungere questa zona non è semplice: dovrete fare un bel po' di saliscendi per raggiungere l'area in cui si trova la casa dei Moguri. Una volta sul posto, per raggiungere la posizione indicata qui sopra, l'unico modo è passare dal lato dell'oceano centrale, ovvero sul lato est, costeggiando le montagne, sfruttando una parete scalabile e il rampino per raggiungere la destinazione. La buona notizia è che si tratta dell'ultimo altare, quella cattiva è che se siete già arrivati a questo punto vi sarete fatti un'idea della difficoltà delle sfide dei Kyactus in modalità missione. Di seguito vi daremo qualche consiglio.