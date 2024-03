Final Fantasy 7 Rebirth: la guida completa

Il momento è finalmente arrivato, ci sono voluti quasi trent'anni: Final Fantasy 7 Rebirth è un videogioco che non solo restituisce spolvero alla grandiosità del titolo originale, ma un immenso JRPG inondato di attività secondarie che saprà tenere incollati i giocatori per centinaia di ore, proprio come accadeva durante l'età dell'oro di Squaresoft. Accanto al racconto dell'avventura di Cloud Strife, si muovono infatti tonnellate di contenuti secondari, di sfide, di minigiochi e di tutti gli elementi che ai tempi d'oro siamo stati abituati ad accostare allo stesso marchio di Final Fantasy. Per certi versi è un momento storico, perché era da diciotto anni che un capitolo della saga non necessitava di una sorta di guida strategica: vi diamo quindi il benvenuto alla guida completa di Final Fantasy 7 Rebirth, un compendio in continuo aggiornamento nel quale raccoglieremo trucchi, consigli e soluzioni per dominare il pianeta Gaia.