Final Fantasy 7 Rebirth: guida a Regina Rossa, i mazzi migliori e le soluzioni delle sfide

In Final Fantasy 7 Rebirth è stato introdotto un gioco di carte chiamato Regina Rossa: ripercorrendo le orme del Triple Triad, ma soprattutto del Gwent che ha riscosso tantissimo successo dalle parti di The Witcher 3: Wild Hunt, questo immenso minigioco diventa un fedele compagno durante l'intera avventura di Cloud, alzando il sipario su missioni dedicate, su sfide di maestria e persino scontri con boss che richiedono una certa padronanza delle meccaniche. In linea generale si tratta di un gioco piuttosto semplice e immediato, ma proseguendo nel viaggio le meccaniche iniziano a stratificarsi l'una sull'altra: per questa ragione abbiamo deciso di realizzare una guida completa a Regina Rossa di Final Fantasy 7 Rebirth , analizzando nel dettaglio le regole, le strategie, i migliori mazzi e le soluzioni delle sfide di maestria.

Ovviamente le carte sono letteralmente inondate di abilità uniche e interazioni che cambiano completamente la profondità delle partite: verso l'inizio dell'avventura vi sembrerà tutto estremamente semplice, poi inizieranno a comparire mazzi complessi che orbitano attorno a meccaniche particolarmente infami, come l'indebolimento delle carte nemiche, la loro distruzione, o la sovrapposizione di quelle alleate. Aggiungete all'amalgama la presenza di carte che si potenziano passivamente in base a questi effetti - per esempio il Re Tonberry acquista potere sulla base delle carte indebolite - e otterrete la spina dorsale del sistema di "deck building". Di fatto non c'è limite al numero di mazzi che potete creare, l'importante è che abbiano un senso ma soprattutto un buon bilanciamento energetico: ovviamente un mazzo composto solo da carte di Livello 2 e Livello 3 non potrà mai funzionare a modo.

Parliamo nel dettaglio delle regole e dello svolgimento della partita : al calcio d'inizio, ogni giocatore ha il "controllo" delle prime tre caselle di ogni linea orizzontale dalla sua parte del tabellone: il giocatore ha quindi controllo su A1, A2 e A3, mentre l'avversario su E1, E2 ed E3. La partita si può comodamente dividere in due fasi fondamentali, che costituiscono anche le due principali azioni che dovete compiere e di cui dovete tenere conto: in primo luogo c'è una componente di controllo del tabellone , il che significa che dovete conquistare delle caselle, per poi eventualmente potenziarle in modo da posizionarci delle carte. La seconda fase è ovviamente il posizionamento delle carte. Ignorare il primo passaggio significa essere sopraffatti dal nemico: il vostro potere potenziale è infatti direttamente proporzionale al numero di caselle su cui posizionare delle carte.

Anche se è stato spesso paragonato, anche da parte nostra, al Gwent di The Witcher 3, Regina Rossa è filosoficamente un gioco molto più vicino al recente Marvel Snap , tanto che i giocatori di questo particolare titolo non avranno alcun problema a padroneggiarlo in pochi istanti. La partita si svolge su un tabellone con un'ampiezza di 5x3 caselle, risultando di fatto diviso fra tre "campi", ovvero le tre linee orizzontali, la cui "conquista" garantisce al giocatore che se ne impadronisce l'equivalente dei punti presenti in quel particolare campo. Ciò significa che, in controtendenza rispetto al titolo Marvel, per vincere la partita non bisogna conquistare più campi rispetto all'avversario, ma accumulare più punti . Se, per esempio, nella linea in alto segno 50 punti contro i 10 dell'avversario, mentre lui nelle linee più in basso mi batte 10 a 0, l'esito finale della partita sarà di 50 a 20 per me.

Come creare un mazzo vincente e i mazzi migliori

Un semplicissimo mazzo potenziamento è l'ideale per cominciare

Il nostro consiglio per i principianti è quello di strutturare il primo mazzo attorno a una meccanica semplice ed efficace come il potenziamento. Alcune fra le prime carte che otterrete sono per esempio il Kyactus, che conquista due caselle e ne potenzia una terza, ma soprattutto Chocomoguri, una delle prime ricompense di Kalm Town che aumenta di potere sulla base del numero di carte alleate potenziate. Data la grande quantità di carte "potenzianti" che si ottengono all'inizio del viaggio, come per esempio Nacchela, la Giara Magica già presente nel mazzo base e i Tempestico, è un'ottima idea concentrarsi solo su questo particolare archetipo, sostituendo di volta in volta le carte prive di effetti con ogni variante che consenta di accumulare potenziamenti.

Ricordate, tuttavia, di mantenere non solo un buon grado di equilibrio fra i Livelli delle carte presenti nel vostro mazzo - per esempio non ha alcun senso inserire più di due carte di Livello 3 - ma soprattutto una buona varietà di opzioni di conquista delle caselle: inserendo due Kyactus nel mazzo base, per esempio, vi troverete con 6 carte totali (tenendo conto dei Soldati e di altre carte base) che conquistano la casella in basso e quella a destra, rendendo estremamente monodimensionale la vostra strategia. L'ultima cosa di cui tenere conto è che i mercanti in giro per il mondo vendono continuamente nuovi pacchetti di carte, che si aggiungono a quelle che potete ottenere dagli avversari in caso di vittoria.

Questa è una variante di fine gioco di un mazzo Potenziamento

Se da una parte ci sono carte talmente potenti da meritare uno spazio in qualsiasi genere di mazzo, come per esempio il Cockatoris, che distrugge una carta nemica, o il Grifone, sovrapponibile e dotato di un enorme potenziale, il resto delle scelte dipendono esclusivamente dal vostro stile di gioco. Gli archetipi fondamentali sono i mazzi di potenziamento, i mazzi di indebolimento, i mazzi sovrapposizione e i mazzi distruzione, ma le varianti possibili sono centinaia: di seguito vi lasciamo alcuni esempi di mazzi che possono funzionare in maniera efficace.

Mazzo potenziamento (inizio gioco)

2x Soldato, 2x Kyactus, 2x Nacchela, 1x Arcidrago, 2x Colibrì, 1x Chocomoguri, 1x Annientatore-J, 1x Elefardello, 1x Tempestico, 1x Titano, 1x Giara Magica

Questo mazzo è piuttosto autoesplicativo, ed è il motivo per cui lo consigliamo ai principianti: conquistate più caselle possibile, potenziate le vostre carte e chiudete con la combo Giara Magica è Chocomoguri

Mazzo potenziamento (fine gioco)

1x Soldato, 1x Kyactus, 1x Nacchela, 1x Arcidrago, 1x Chocomoguri, 1x Loveless, 1x Tempestico, 1x Piovra Sabbiosa, 1x Cockatoris, 1x Titano, 1x Maga di smeraldo, 1x Variopode, 1x Grancorno, 2x Grifone

Questo è il mazzo che abbiamo utilizzato per sconfiggere il boss finale e completare tutte le sfide di sopravvivenza del Gold Saucer. Come potete notare si tratta semplicemente di una versione estremamente ottimizzata del mazzo che vi abbiamo consigliato per iniziare.

Non c'è limite alle opzioni a disposizione: sperimentate!

Mazzo Re Tonberry (Archetipo Sacrificio)

2x Arcidrago, 1x Ruota assassina, 2x Mehregiah, 2x Zoggy, 2x Ondante, 2x Champignorco, 1x Joker, 1x Titano, 1x Re Tonberry

Questa è una variante molto basilare di un mazzo Sacrificio, che si può potenziare enormemente sfruttando carte come Spirito gui, Yuffie, Mostro Marino e tantissime altre. L'idea è quella di puntare tutto sul Re Tonberry e su Joker per poi seminare distruzione nel campo di battaglia.

Mazzo Midgardsormr (Sostituzione)

2x Soldato, 2x Zoggy, 2x Ondante, 1x Champignorco, 1x Piros, 1x Scorfano di Terra, 2x Gradodo, 2x Grancorno, 1x Midgardsormr, 1x Variopode

Un mazzo molto semplice che si basa sull'attivazione di determinate abilità al momento della sparizione delle proprie carte. Oltre a counterare in maniera efficace i mazzi indebolenti, ruota attorno al perno Midgardsormr, che si potenzia di 1 al momento della sparizione di qualsiasi tipo di carta.

Vi ricordiamo che questi sono solamente alcuni esempi estremamente basilari di quanto è possibile realizzare: andando nella sezione carte del menù principale è possibile partire da una selezione di semplici mazzi base da modificare per creare le vostre varianti uniche. Ricordatevi solamente di tener d'occhio ogni singola carta ottenuta per comprendere se possa trovare spazio nella vostra selezione, acquistando sempre i pacchetti di espansione dei mercanti, ma soprattutto provando strade che non avete ancora tentato.