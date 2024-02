Dragon Ball FighterZ, ci sono problemi con l'upgrade gratuito su Xbox Series X|S

A quanto pare ci sono problemi con l'upgrade gratuito di Dragon Ball FighterZ su Xbox Series X|S: i possessori delle attuali console Microsoft si sono trovati di fronte alla richiesta di acquistare nuovamente il gioco, quando invece avrebbero dovuto poterlo scaricare gratuitamente.

Disponibile a partire da oggi su PS5 e Xbox Series X|S, Dragon Ball FighterZ sembra non aver dato i medesimi inconvenienti sulla console Sony, visto che gli utenti in possesso del gioco in versione PS4 hanno potuto aggiornarlo senza incorrere in alcun tipo di problema.

Ad ogni modo, Bandai Namco e Arc System Works sono al lavoro per risolvere la questione in tempi brevi e hanno suggerito ai giocatori di attendere notizie prima di procedere all'aggiornamento di Dragon Ball FighterZ su Xbox Series X e S.