Fortnite x God of War: in arrivo Kratos nella versione originale?

Giusto in tempo per la Stagione a tema mitologia greca di Fortnite?

Per chi non lo sapesse, il Kratos di God of War (2018) e Ragnarok è già stato reso disponibile in precedenza in Fortnite Battaglia Reale, per la precisione il debutto è avvenuto nella Stagione 5 del Capitolo 2, dunque l'ipotesi di un ulteriore crossover non sembra affatto improbabile.

Shiina ha aggiunto che spesso e volentieri questi sondaggi includono riferimenti a nuove collaborazioni, da qui l'idea di una nuovo crossover. Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni e file scoperti dai datamine, la mitologia greca dovrebbe essere il tema portante della prossima stagione di Fortnite e in tal senso lo sterminatore dell'Olimpo sarebbe un'aggiunta senza dubbio azzeccata.

A questo punto non ci resta che attendere pochi giorni per scoprire la verità Potrebbe trattarsi dunque di una delle sorprese in arrivo per la Stagione 2 del Capitolo 5 che aprirà i battenti la prossima settimana, per la precisione dall'8 marzo 2024, forse assieme anche a Aang, da Avatar: The Last Airbender.