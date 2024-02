Fortnite x Avatar: La Leggenda di Aang, in arrivo un crossover durante la Stagione 1

Il prossimo crossover di Fortnite potrebbe vedere il debutto di Aang, Katara e gli altri protagonisti di Avatar: La Leggenda di Aang tramite un evento a tema che dovrebbe svolgersi a metà della Stagione 1 attualmente in corso.

Il crossover perfetto con il lancio della serie Netflix di Avatar: The Last Airbender

Tralasciando la nota affidabilità di iFireMonkey, un evento crossover tra Fortnite e Avatar: La Leggenda di Aang è sicuramente plausibile, dato che da pochi giorni è disponibile su Netflix l'omonimo adattamento live action. Non sarebbe la prima volta che il battle royale di Epic Games propone collaborazioni simili per promuovere nuove serie tv, film e così via. Ad esempio, recentemente il battle royale ha ospitato il concerto di Lady Gaga.

Per quanto riguarda Avatar: La Leggenda di Avatar, su Netflix sono disponibili tutte le stagioni della celebre serie animata originale e del suo sequel La Leggenda di Korra, nonché il già citato adattamento live action, arrivato lo scorso 22 febbraio. Se volete saperne di più su quest'ultimo, ecco la nostra recensione della serie Avatar: La Leggenda di Aang di Netflix.