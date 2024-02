PS5 Slim Standard: la promozione di Sony su Amazon continua

PS5 Slim standard

Ricordiamo che PS5 Slim Standard è il modello più recente di PlayStation 5. Rispetto all'originale, è più piccola, ha un nuovo design "spezzato" che permette di scollegare il lettore ottico: è comodo per le sostituzioni, ma è pensato soprattutto per quesi giocatori che comprano la versione Digital e in un secondo momento vogliono trasformarla in una versione standard come quella ora in offerta.

PS5 Slim Standard permette infatti di usare i giochi su disco. Il pacchetto include poi il controller DualSense e tutti i cavi necessari. La base per tenere la console in verticale è venduta a parte.