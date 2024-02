PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi 'gratis' di marzo è vicino, data e orario

Siamo alle battute finali di febbraio, quindi presto Sony presenterà i nuovi giochi PS4 e PS5 che verranno resi disponibili i giochi mensili del PlayStation Plus Essential di marzo 2024 per tutti gli abbonati al servizio. Come al solito, anche in assenza di tempistiche ufficiali, non è difficile prevedere la data e l'orario esatti dell'annuncio da parte della compagnia giapponese.

Quando saranno disponibili i giochi del PlayStation Plus Essential di marzo 2024?

Allo stesso modo, è facile prevedere quando effettivamente i nuovi giochi mensili del PlayStation Plus verranno resi disponibili agli abbonati, dato che ciò avviene sempre il martedì successivo a quello dell'annuncio. Di conseguenza potrete riscattare e aggiungere alla vostra raccolta la nuova selezione a partire dalla mattina del 5 marzo 2025.

Per il momento la line-up del prossimo mese è avvolta nel mistero, dunque per sapere con precisione quali giochi verranno offerti bisognerà attendere la presentazione ufficiale. Di tanto in tanto, parte o tutti i nuovi titoli del PS Plus vengono svelati in anticipo dall'infallibile leaker billbil-kun. Ovviamente, vi aggiorneremo sulle nostre pagine se ci sanno novità in merito.

Nel frattempo vi ricordiamo che avete pochi giorni di tempo per riscattare i giochi del PlayStation Plus Essential di febbraio 2024, che includono anche lo sparatutto multiplayer a base di sapone Foamstars.