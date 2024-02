PlayStation Plus, febbraio 2024: Foamstars, Rollerdrome e Steelrising

PlayStation Plus vede l'arrivo a febbraio 2024 di tre nuovi giochi che si aggiungono al catalogo Essential: si tratta di Foamstars, Rollerdrome e Steelrising.

Dopo un ottimo gennaio, PlayStation Plus rinnova la propria line-up per il mese di febbraio 2024 introducendo tre nuovi giochi nel catalogo Essential: stiamo parlando del coloratissimo sparatutto Foamstars, dell'originale arcade su pattini a rotelle Rollerdrome e infine dell'interessante soulslike Steelrising. Si tratta ancora una volta di una selezione che mette al primo posto la varietà delle esperienze, ma gli esigentissimi lettori di Multiplayer.it l'hanno apprezzata? Purtroppo no: stando al nostro solito sondaggio, il 44% degli utenti si è ritenuto per nulla soddisfatto dei giochi di febbraio e il 25% poco soddisfatto, per un totale di pareri negativi pari al 69%.

Foamstars Sequenze d'azione in Foamstars Foamstars debutta direttamente su PlayStation Plus, provando a rielaborare la formula che ha determinato lo strepitoso successo di Splatoon ma introducendo tutta una serie di novità che lo differenziano dal titolo Nintendo. La prima e più importante risiede nella natura dei personaggi, impostati sulla falsariga di un hero shooter e dotati ognuno di abilità e caratteristiche peculiari. Il doppio sistema di movimento e le armi che "colorano" lo scenario sono invece evidentemente ispirati alle battaglie fra Inkling, e sebbene in questo caso venga usata la schiuma piuttosto che la pittura il risultato finale non cambia, dando vita a scontri davvero frenetici e spettacolari, aperti alla partecipazione di un massimo di otto giocatori. Come abbiamo avuto modo di scrivere nel nostro provato di Foamstars, ci troviamo di fronte a un progetto accattivante, che potrà vantare già al lancio quattro modalità (tre competitive e una cooperativa) ma soprattutto verrà aggiornato in maniera puntuale tramite un supporto post-lancio ricco di contenuti gratuiti, a tutto vantaggio degli abbonati a PlayStation Plus.

Rollerdrome Si pattina e si spara in Rollerdrome Sviluppato da Roll7, il team autore di OlliOlli, Rollerdrome è fondamentalmente uno sparatutto in arena in cui vestiamo i panni di Kara Hassan, una micidiale pattinatrice armata di tutto punto che di livello in livello dovrà ripulire lo scenario dai nemici, piazzando raffiche mirate ed eseguendo al tempo stesso spettacolari acrobazie. È uno sport violento e spietato, quello messo in scena dal gioco, che si contraddistingue per uno stile visivo davvero peculiare: un cel shading dalle tonalità anni '70, molto accattivante e riconoscibile, a supporto di un impianto accessibile ma difficile da padroneggiare: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Rollerdrome.

Steelrising Lo straordinario immaginario di Steelrising Steelrising, l'interessante soulslike di Spiders, ci catapulta in una rivoluzione francese alternativa, in cui un folle Re Luigi XVI ha sterminato i ribelli ricorrendo al suo potente esercito di automi e minaccia di eliminare anche la sua famiglia. Per questo dovremo controllare la guardia del corpo meccanica della regina, Aegis, e affrontare le truppe del sovrano nel tentativo di fermare la guerra. Armati di tutto punto, con la possibilità di sbloccare poderosi potenziamenti che ci consentiranno di affrontare più agevolmente l'esercito nemico e i suoi enormi boss, potremo ammirare lo scenario ma dovremo fare i conti con un sistema di combattimento un po' troppo legnoso e con una scarsa varietà dell'inventario, come abbiamo scritto nella recensione di Steelrising.