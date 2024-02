Warhammer 40.000, per Henry Cavill lavorare alla serie è il privilegio più grande

Lavorare alla serie televisiva di Warhammer 40.000 insieme ad Amazon rappresenta per Henry Cavill il privilegio più grande della sua carriera professionale: lo ha rivelato l'attore nel corso di un'intervista.

"Avere questa opportunità rappresenta il più grande privilegio della mia carriera professionale", ha detto Cavill. "Non posso dire molto, il progetto è ancora agli inizi, ma per me è fondamentale poter portare Warhammer 40.000 sullo schermo e farlo in maniera fedele."

"Queste sono le cose con cui ho avuto a che fare fin da quando ero un ragazzino, le cose a cui dedico il mio tempo libero sognando a occhi aperti anche ora che sono adulto, e posso dargli vita: non c'è motivo più grande per cui sono entrato nel settore che fare una cosa del genere."