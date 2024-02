Star Citizen può essere giocato gratis questa settimana

Cloud Imperium Games ha rilanciato la sua iniziativa periodica del Free Fly Event per Star Citizen, consentendo a tutti di provare il gioco gratis per alcuni giorni a partire da questa settimana, e più precisamente dall'8 febbraio 2024.

Non sappiamo ancora la durata dell'evento, ma quel che è certo è che inizierà giovedì 8 febbraio 2024, andando avanti probabilmente durante il fine settimana ma forse anche qualche giorno in più, in base a quanto successo nelle edizioni passate della stessa iniziativa.

L'evento Free Fly consente di provare tutte le componenti di Star Citizen liberamente, tranne ovviamente l'uso di navi che devono essere acquistate a parte. In ogni caso, attraverso i velivoli di base, è possibile comunque sperimentare tutti i vari aspetti della simulazione spaziale di Chris Roberts.