Star Citizen sembra aver perso vari sviluppatori importanti per la gestione di aspetti fondamentali

In base a quanto riferito da non meglio identificate fonti interne, il sito Insider-Gaming riferisce che Cloud Imperium Games avrebbe perso diversi sviluppatori importanti per la gestione di aspetti fondamentali di Star Citizen, cosa che potrebbe gettare un'ombra sul completamento definitivo del progetto.

Si tratta di una serie di uscite di scena che non hanno fatto molto rumore ma che potrebbero avere una rilevanza notevole nell'ambito dello sviluppo di Star Citizen, soprattutto perché tutte legate alla lavorazione del server meshing, considerata una caratteristica fondamentale per il funzionamento della componente MMO del gioco.

Si parla di almeno tre figure di spicco che hanno lasciato in rapita sequenza Cloud Imperium Games, tutte legate al medesimo ambito nello sviluppo del gioco, cosa che fa pensare a possibili problemi emersi in tale settore, che risulta importante per il completamento del progetto nella sua forma di gioco online.