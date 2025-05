Activision termina il supporto a Call of Duty: Warzone Mobile, presto verrà rimosso dagli store

Per stessa ammissione della compagnia, il motivo dietro questa drastica decisione è che il titolo non è riuscito a soddisfare le aspettative e ottenere un successo paragonabile a quello della controparte per PC e console PlayStation e Xbox.

Activision Blizzard ha annunciato la fine prematura del supporto a Call of Duty: Warzone Mobile , la versione mobile per iOS e Android del celebre sparatutto battle royale. Di conseguenza non verranno più pubblicati nuovi contenuti di alcun genere né modifiche del gameplay o correzioni varie. Inoltre, nel giro di poche ore il gioco verrà rimosso da App Store e Google Play Store .

Il messaggio di Activision Blizzard

Con effetto immediato, i giocatori non potranno più acquistare i Call of Duty Points o Black Cell con denaro reale. Domani, domenica 18 maggio, sarà anche l'ultimo giorno disponibile per scaricare e installare il gioco, dopodiché verrà rimosso dagli store digitali. Chi ha scaricato Call of Duty: Warzone Mobile prima del 19 maggio potrà continuare a giocare, dato che i server resteranno attivi, almeno nel prossimo futuro.

"Apprezziamo profondamente la vostra dedizione e passione per Call of Duty: Warzone Mobile. Da ora in avanti, ridurremo l'ambito del gioco", recita il post di Activision Blizzard. "Questa decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione di diversi fattori e, sebbene siamo orgogliosi di aver portato Call of Duty: Warzone su mobile in modo autentico, purtroppo il gioco non ha soddisfatto le nostre aspettative, come invece è successo con il pubblico su PC e console."

"Di conseguenza, non verranno più pubblicati nuovi contenuti stagionali e aggiornamenti di gameplay per la versione mobile. A partire da oggi, i giocatori non potranno più acquistare Call of Duty Points o Black Cell utilizzando valuta reale in Call of Duty: Warzone Mobile. Domenica 18 maggio 2025 sarà l'ultimo giorno in cui il gioco potrà essere scaricato dal Google Play Store e dall'Apple App Store, e le funzionalità social su entrambe le piattaforme mobile verranno disattivate."