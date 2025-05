Il budget di Borderlands 4 è enorme secondo quanto svelato dal CEO di Gearbox

La tendenza delle ultime generazioni in fase di sviluppo è di puntare su videogiochi più grandi, con più contenuti e un maggior numero di ore richieste per il completamento dell'avventura. Non stupisce quindi che una grande saga come quella di Borderlands stia andando ancora di più in questa direzione.

I dettagli sul budget di Borderlands 4

Le informazioni sono state condivise da Randy Pitchford stesso tramite un video pubblicato su Twitter.

Il tutto è arrivato anche in risposta ai dubbi sul prezzo di Borderlands 4, che alcuni temono possa costare di più del solito, come avvenuto con Mario Kart World che è venduto a un prezzo ufficiale di 90€ (ma è in bundle per la metà del prezzo insieme a Nintendo Switch 2).

Quando gli è stato chiesto del prezzo del videogioco, Pitchford ha detto: "Ti dirò la verità: non ne ho idea, questa è la verità. C'è gente che non vuole che il prezzo salga, persino tra quelli che decidono i prezzi, c'è gente che sta accettando la realtà che i budget dei giochi stanno aumentato e ci sono dei dazi per le versioni fisiche. Sta diventando difficile la fuori".

"Borderlands 4 ha un budget di sviluppo doppio rispetto a quello di Borderlands 3, più del doppio." Ha poi confermato che le prenotazioni saranno aperte presto e che i "prezzi saranno fissati".

Non vengono date cifre precise, ma nel 2020 il noto giornalista Jason Schreier aveva segnalato che il budget di Borderlands 3 era di 140 milioni di dollari, quindi se le parole di Pitchford sono precise (e dobbiamo sottolineare che il CEO tende a esagerare alle volte) il budget di sviluppo di Borderlands 4 sarebbe intorno ai 300 milioni di dollari.

Vi lasciamo infine al nostro speciale nel quale vi parliamo di data di uscita, gameplay e quello che c'è da sapere su Borderlands 4 per Switch 2, PS5, PC e Xbox.