Il commento sul prezzo di Borderlands 4 del CEO di Gearbox è "volgare", per un membro di Larian Studios

Come forse avrete letto, il capo di Gearbox Software - Randy Pitchford - ha da poco condiviso un commento sul prezzo di Borderlands 4, lo sparatutto in sviluppo presso la compagnia e in arrivo quest'anno.

In breve, rispondendo a un fan preoccupato all'idea che l'FPS possa costare 90€ come Mario Kart World, il CEO ha replicato affermando che "se sei un vero fan, troverai un modo per farcela", ovvero troverai i soldi per pagare il videogioco.

Non sappiamo cosa ne pensate voi di questo commento, ma a qualcuno non è affatto piaciuto: parliamo di Michael Douse, Publishing Director di Baldur's Gate 3.