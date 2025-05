PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di maggio

Ebbene, qual è il pezzo più pregiato della lista? Stando all'immancabile sondaggio effettuato fra i lettori di Multiplayer.it, si tratta della raccolta rimasterizzata S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, prima con il 34% dei voti, che peraltro approda su PS Plus in concomitanza con l'uscita della Enhanced Edition.

Avventura, azione, atmosfere inquietanti e frenetici scontri a fuoco sono gli ingredienti principali dei giochi PS4 e PS5 di maggio per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium . Disponibili già da alcune ore, i titoli di questo mese propongono ancora una volta un certo grado di varietà fra le varie esperienze, al fine di soddisfare tutti i gusti.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Sand Land , il gioco mette insieme azione, elementi RPG e combattimento veicolare per coinvolgerci in un'avventura piacevole e colorata , sebbene viziata da una serie di spigoli per quanto concerne il gameplay, a tratti eccessivamente "scivoloso" e dotato di un bilanciamento che andrebbe ripensato.

Quando però i predoni danneggiano la jeep su cui i tre viaggiano, il gruppo si ritrova costretto a rubare un piccolo carro armato dell'esercito imperiale e attira le attenzioni del re, che vuole impedire alla gente di procurarsi acqua gratuitamente e tiene per sé le riserve così da poterle vendere a caro prezzo: una situazione che darà vita a drammatici scontri per la liberazione del regno.

Sullo sfondo di un mondo desertificato dalla siccità , in cui l'acqua è diventato un bene ancora più raro e prezioso, la storia di Sand Land segue le vicende di Belzebubù, il giovane principe del Villaggio dei Demoni, che un giorno decide di partire insieme all'anziano sceriffo Rao e allo scaltro demone Thief per trovare una sorgente leggendaria che potrebbe risolvere i problemi di tantissime famiglie, specie quelle più povere.

La monotonia degli immancabili dungeon rompe un po' il ritmo di un'esperienza altrimenti brillante, che punta su di un sistema di progressione molto solido ma legato a incontri casuali per la composizione del party: l'impianto di base funziona molto bene, ma l'appesantimento di alcuni aspetti strutturali finisce per offuscare un po' il risultato finale.

Così, accompagnati da una trama a metà strada fra il tono filosofico di Shin Megami Tensei e le caratterizzazioni intime di Persona, avremo modo di controllare i protagonisti digitali del racconto, Ringo e Figue, preparandoci ad affrontare combattimenti a turni man mano più complessi e sfaccettati , in cui è possibile sfruttare le vulnerabilità degli avversari per vincere la battaglia.

Soul Hackers 2 ci catapulta in un futuro in cui la tecnologia consente di evocare creature mitologiche tramite dispositivi chiamati COMP e il pericoloso gruppo della Cerchia Fantasma è determinato a utilizzare questa abilità per scatenare un'apocalisse. A contrapporsi a tale piano c'è l'intelligenza artificiale Aion, che crea due scaltri avatar nel tentativo di fermare il disastro.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted - Full Time Edition

La Full Time Edition di Five Nights at Freddy's: Help Wanted raccoglie in un unico pacchetto le versioni standard e VR dei primi tre capitoli della celebre saga horror, con anche l'aggiunta di modalità inedite e senza perdere le atmosfere che i fan di questa proprietà intellettuale conoscono bene, recentemente tradotte anche nel piacevole film Five Nights at Freddy's.

Uno degli inquietanti animatroni di Five Nights at Freddy's: Help Wanted

Nei panni di un guardiano notturno presso la pizzeria Freddy Fazbear's Pizza, il nostro compito sarà quello di sopravvivere a cinque turni di lavoro durante i quali i pupazzi animatronici prenderanno vita e cercheranno di ucciderci. Dalla stanza di sorveglianza potremo controllare le telecamere di sicurezza e controllare il movimento dei letali automi, ma dovremo sempre fare i conti con la tensione di un gameplay che punta a tenerci sulle spine.

