L'adattamento cinematografico di Five Nights at Freddy's, in arrivo al cinema il 2 novembre, con un'anteprima fissata per Halloween, ha avuto una gestazione travagliata ma, dopo diversi anni di attesa, siamo finalmente riusciti a vedere il film che ha dato vita a una delle videoludiche più inquietanti di sempre. C'è una grandissima premessa da fare prima di addentrarci tra le cose che il film ha fatto bene e quelle che poteva fare meglio: se siete alla ricerca di un'esatta replica dell'esperienza del primo, storico, Five Nights at Freddy's, questo film vi deluderà per via delle inevitabili libertà che si è dovuto prendere per creare una storia di due ore che fosse in qualche modo coerente.

Se invece siete alla ricerca di un prodotto che replichi l'atmosfera, l'inquietudine e la tensione di questa iconica serie di videogiochi (che ha venduto 33 milioni di copie), allora vi divertirete parecchio con questo film horror. La cura che autori e scenografi hanno messo nei dettagli è evidente: in più, chi è davvero appassionato dell'universo videoludico troverà molti riferimenti grandi e piccoli tra le inquadrature e gli oggetti di scena. In questa recensione del film di Five Nights at Freddy's vi racconteremo delle molte cose fatte bene dalla regista Emma Tammy e di tutti gli spaventi e il divertimento che vi aspettano.