Starfield: una mod sui riflessi svela un'opzione ufficiale per il ray tracing nel gioco

La mod, che introduce riflessi migliorati in screen space reflection , è scaricabile a questo indirizzo su NexusMods , e sostanzialmente è un file .ini modificato che inserisce sorgenti di luce dinamiche ai riflessi in SSR, modificando alcuni valori di base e risultando in un miglioramento della qualità generale.

Il ray tracing arriverà in futuro?

Starfield, un'immagine del gioco

All'interno del gioco risulta infatti esserci un'opzione specifica per il ray tracing, normalmente non visibile. Attivare questa opzione al momento non ha alcun effetto visibile nel gioco, ma potrebbe indicare alcuni possibili sviluppi futuri.

L'opzione in questione potrebbe essere semplicemente un rimasuglio del processo di sviluppo di Starfield, ma potrebbe anche significare che Bethesda abbia intenzione di introdurre il supporto per il ray tracing completo all'interno del gioco in un momento successivo, riattivando l'opzione in questione attraverso un aggiornamento.

Di recente, abbiamo anche visto la prima community patch pubblicata per Starfield da parte di vari modder.