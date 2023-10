Google Maps: Immersive View, Lens e altre funzioni per esplorare con l'intelligenza artificiale

Nell'annuncio ufficiale datato giovedì, Google ha reso noti una serie di aggiornamenti basati sull'apprendimento automatico per la sua app di navigazione, tra cui Immersive View e Lens, per agevolare la navigazione locale e la fornitura di informazioni in tempo reale di maggiore precisione.

Navigazione interattiva

Google Maps introdurrà funzionalità legate all'IA per Immersive View e Lens in Maps

Nel corso dello scorso maggio, in occasione della conferenza per sviluppatori I/O, i vertici aziendali di Google hanno introdotto l'applicazione denominata "Immersive View" per la pianificazione dei percorsi.

Questo strumento agevola l'utente fornendo immagini 3D dettagliate del tragitto selezionato, indipendentemente dal mezzo di trasporto che si adopera.

È disponibile su piattaforme iOS e Android in una serie di città, quali Amsterdam, Barcellona, Dublino, Firenze, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Parigi, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo e Venezia.

È anche possibile valutare il momento più opportuno per mettersi in viaggio, tenendo conto del traffico simulato e delle condizioni meteo.

Lens in Maps è una funzione che combina l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata per fornire informazioni su servizi ed esercizi commerciali nelle immediate vicinanze.

Basta selezionare l'icona "Lens" nella barra di ricerca e puntare la fotocamera per acquisire informazioni su bancomat, stazioni di trasporto pubblico, ristoranti, caffetterie e negozi.

Questa funzione sarà disponibile in più di 50 nuove città in tutto il mondo, tra cui Roma e Milano.