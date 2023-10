PlayStation Plus: Sony difende gli aumenti di prezzo

Sony è tornata sugli aumenti di prezzo di PlayStation Plus, cercando in qualche modo di giustificarli. Come ricorderete, la crescita si è registrata negli abbonamenti da 12 mesi di tutte le fasce e ha lasciato molti con l'amaro in bocca, considerando che si può arrivare a spendere anche il 35% in più.

Eric Lampel, il vice presidente anziano e il capo del marketing globale di Sony Interactive Entertainment, ha spiegato i motivi degli aumenti in un'intervista concessa alla testata Barron's: "Vogliamo rendere grande PlayStation Plus. Con il rilancio dell'anno scorso e l'introduzione del sistema a fasce, molti consumatori hanno riconosciuto che c'è grande valore in PlayStation 5.

Come praticamente tutto a questo mondo, abbiamo dovuto guardare ai nostri prezzi e modificarli adeguandoli alle condizioni del mercato.

Sono felice di affermare che, a differenza di molti altri servizi in abbonamento, non abbiamo toccato per molti anni i prezzi di PlayStation Plus nell'85% del mondo. Quindi questa è la prima volta che lo facciamo."