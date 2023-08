PlayStation Plus aumenta di prezzo in tutte le fasce, ecco quanto si pagherà dal prossimo mese

Sony ha annunciato un aumento di prezzo per il piano annuale di tutte le fasce dell'abbonamento PlayStation Plus per PS4 e PS5. Vediamo quali sono i nuovi prezzi:

PlayStation Plus Essential abbonamento di 12-mesi (prima era €59,99 all'anno)

abbonamento di 12-mesi (prima era €59,99 all'anno) 79.99 USD | 71,99 Euro | 59.99 GBP | 6,800 Yen

PlayStation Plus Extra abbonamento di 12-mesi (prima €99,99 all'anno)

abbonamento di 12-mesi (prima €99,99 all'anno) 134.99 USD | 125,99 Euro | 99.99 GBP | 11,700 Yen

PlayStation Plus Premium abbonamento di 12-mesi (prima €119,99 all'anno)

abbonamento di 12-mesi (prima €119,99 all'anno) 159.99 USD | 151,99 Euro | 119.99 GBP | 13,900 Yen