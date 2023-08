PlayStation Plus, settembre 2023: giochi PS5 e PS4 annunciati da Sony

Come previsto, Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 inclusi in tutte le fasce dell'abbonamento PlayStation Plus per il mese di settembre 2023.

Come previsioni volevano, Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 per gli abbonati PlayStation Plus che saranno scaricabili senza costi aggiuntivi, qualsiasi fascia si sia scelta di sottoscrivere: Essential, Extra o Premium, nel mese di settembre 2023: Saints Row (PS5 e PS4)

Black Desert - Traveler Edition (PS4)

Generation Zero (PS4) I giochi saranno pi disponibili a partire dal 5 settembre 2023. Ricordate quindi che avete ancora qualche giorno di tempo per scaricare i giochi di agosto 2023.

Saints Row Saints Row è un action open world Saints Row è un gioco d'azione open world in cui il giocatore interpreta il ruolo del boss dei Saints, una banda di criminali che vuole prendere il controllo delle attività illecite della città di Santo Ileso. Riuscire a sconfiggere i Panteros, gli Idols e la Marshall? Quanto riuscirete ad andare a fondo nella vostra missione? Sfrutterete come si deve l'editor di personaggi? Per scoprirlo non vi resta che giocarci, anche perché è gratis se avete l'abbonamento Plus. Magari non prima di aver letto la nostra recensione.

Black Desert Traveler Edition Black Desert è un MMORPG di grande impatto Black Desert Traveler Edition è un MMORPG open world sviluppato da Pearl Abyss, con l'engine proprietario dello studio. Dotato di grafica spettacolare, ambientazioni realistiche e dettagliate, offre moltissime attività in gioco, consentendo al giocatore di coltivare, commerciale, allevare cavalli, pescare e, ovviamente, combattere. Il sistema di combattimento è il fulcro del gioco: rapido, veloce e spettacolare. Per saperne di più, leggete la nostra recensione di Black Desert.