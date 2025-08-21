PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di agosto

Qual è il gioco migliore? Stando al nostro sondaggio , i lettori di Multiplayer.it hanno premiato il brillante Unicorn Overlord con il 33% delle preferenze, mentre Marvel's Spider-Man si è piazzato in seconda posizione con il 27%, seguito da Mortal Kombat 1 con il 12%.

La lista include l'immancabile varietà : dai combattimenti ultraviolenti di Mortal Kombat 1 si passa alle colorate avventure di Marvel's Spider-Man, dalle meccaniche jRPG di Unicorn Overlord e Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key si passa all'originale narrazione di prodotti come Indika e Harold Halibut, ma non mancano esperienze folli come Earth Defense Force 6 o rilassanti come Coral Island.

È disponibile l'aggiornamento di PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di agosto e, anche stavolta, Sony ha effettuato un'interessante selezione di giochi PS4 e PS5 da aggiungere al catalogo della sua piattaforma in abbonamento, incluso un titolo al debutto assoluto: l'affascinante Sword of the Sea.

Mortal Kombat 1

"Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco", si diceva in Spider-Man: No Way Home, eppure sono davvero tante le proprietà intellettuali che hanno fatto ricorso a questo espediente per rivoluzionare la propria narrazione, mischiare le carte e aggiungere freschezza all'esperienza. Ebbene, Mortal Kombat 1 è uno di questi prodotti.

Dopo gli eventi dell'undicesimo capitolo, Liu Kang è diventato un dio e ha deciso di ricreare l'universo nel tentativo di evitare il ripetersi del ciclo di morte e violenza che da sempre caratterizza la serie, ma l'arrivo di un misterioso avversario finisce per influenzare l'esito dei suoi sforzi. Così molti personaggi cambiano volto e background, ma le loro rivalità non fanno altro che reinventarsi.

È questo il tema della campagna di Mortal Kombat 1, che prova a mettere ordine nell'intricata continuità della saga andando appunto ad azzerare tutto o quasi, intrattenendoci per alcune ore fra sequenze di intermezzo, citazioni, umorismo e naturalmente scontri all'ultimo sangue, in cui potremo scoprire e riscoprire i nostri Kombattenti preferiti, magari ora dotati di un repertorio completamente diverso.

Il nuovo Reptile di Mortal Kombat 1

Non mancano altri contenuti, dalle classiche torri alla nuova modalità Invasioni, che viene aggiornata su base stagionale, mentre sul fronte del gameplay sono state introdotte meccaniche come quella dei guerrieri Kameo, che intervengono in battaglia per fornirci un vantaggio strategico, applicate a un impianto che risulta evidentemente più veloce e tecnico rispetto al passato.

Avete letto la nostra recensione di Mortal Kombat 1?