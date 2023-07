PlayStation Plus, agosto 2023: giochi PS5 e PS4 annunciati da Sony

Nei panni di un atleta maschio o femmina, selezionato da una rosa che include anche il leggendario Tiger Woods, avremo modo di cimentarci con modalità in locale e online, visitando svariati campi da golf anche in esclusiva, come l'East Lake Golf Club, TPC Sawgrass e TPC Scottsdale.

Dreams

Dreams e i suoi buffi personaggi

Dreams non ha davvero bisogno di presentazioni: a suo modo, l'esperienza messa a punto da Media Molecule è qualcosa di assolutamente unico, uno strumento creativo dotato di un enorme potenziale che non a caso alcuni utenti sono riusciti a sfruttare in maniera sorprendente, creando giochi e sequenze di grande impatto.

Certo, non si tratta di un videogioco propriamente detto e i contenuti inclusi nel pacchetto da questo punto di vista potrebbero deludere chi si aspetta qualcosa di più tradizionale, fosse anche solo un assaggio di ciò che questo software è in grado di fare. E invece no, bisogna sforzarsi di guardare più in là, come abbiamo spiegato nella recensione di Dreams.