Star Wars Outlaws non sarà troppo lungo: è una delle dichiarazioni più strane degli ultimi tempi

Star Wars Outlaws non sarà troppo lungo. Questo è quanto ha voluto precisare il team di sviluppo di Ubisoft, parlando delle dimensioni del gioco. Non dobbiamo aspettarci un RPG "epico e incompiuto di 200 o 300 ore". Viene infatti definito come un "GDR action-adventure molto mirato e molto gestibile", sebbene ovviamente si parli sempre di un titolo composto da grandi mappe aperte che andranno esplorate con l'uso di uno speeder.

Per i più questa dichiarazione sarà gradita, soprattutto considerando che negli ultimi anni Ubisoft ha prodotto molti giochi a mondo aperto considerati spesso troppo lunghi. L'idea è che Star Wars Outlaws sarà un gioco "denso e ricco", da esplorare al proprio ritmo, sempre secondo quanto riferito da Ubisoft.

Non crediamo di stupirvi nel dire che a nostro parere un gioco a mondo aperto per essere di qualità non deve essere semplicemente enorme, ma deve essere prima di tutto denso. A conti fatti, però, negli ultimi anni molti grandi editori hanno pubblicizzato le proprie opere come massicce, piene di contenuto e in grado di occupare centinaia di ore di gioco. La possibilità di giocare ancora e ancora è diventato uno degli elementi più spesso messi in mostra e, in media, i giochi AAA sono divenuti sempre più grandi e sempre più focalizzati sull'offrire mappe aperte.

Per fare un singolo esempio, basta vedere il passaggio da God of War III a God of War (2018): il primo richiede dieci ore per il completamento della trama, mentre il secondo ne richiede 20. Se contiamo poi gli elementi secondari, si passa da 17 ore circa di GoW 3 a 50 ore del capitolo del 2018 (i dati si basano sulle cifre di "How Long to Beat", ma noi per primi possiamo confermare che si tratta di numero bene o male corretti).

I giochi più importanti devono essere più grandi. È una tendenza che va avanti da anni, non stiamo scoprendo nulla di nuovo. Ancora oggi è così, basta vedere anche alcune delle notizie degli ultimi giorni, con Gunfire Games che afferma che nemmeno 400 ore bastano per vedere tutto di Remnant 2 o Larian Studios che svela che vi saranno 17.000 varianti dei finali di Baldur's Gate 3. Più un gioco è grosso meglio è, perlomeno secondo le divisioni PR degli editori videoludici.